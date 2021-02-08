‘Bu temaslar, Selçuk’a artı olarak dönecek’

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, siyasetin ve bürokrasinin zirvesindeki isimlerle görüştü. Gündemin ana maddesi, Selçuk’un geleceği ve yatırımlar oldu.

Başkan Sengel, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla, ülkemize, İzmir’e ve Selçuk’a dair keyifli bir sohbet yaptık. Gençleri ve çocukları önemseyen, kadın haklarına sahip çıkan, çiftçisinden esnafına kadar herkesi düşünen bir Genel Başkanımız olduğu için çok şanslıyız” dedi. Sengel, Kılıçdaroğlu’nun Çiftçi Buluşması programına da katıldı, çiftçilerin gündemini ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tarım politikaları sunumunu da yakından takip etti.

Ersoy’a teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a nazik ev sahipliği ve desteği için teşekkür eden sengel, “Selçuk için doğru projelerde birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Sengel, yerelden genele öğretici sohbetleri için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür etti. İkilinin buluşması, sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Yavaş’a övgü

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmesinden sonra, “Mansur Başkan, attığı her adımla adından söz ettiriyor, belediyeciliği Ankara’ya hatırlatıyor. Kooperatifçilik ve sosyal belediyecilik üzerine çok öğretici bir sohbet, halka dokunuşun örnekleriyle müthiş bir deneyim paylaşımı oldu” dedi.

‘Büyükerşen duayen’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yla kadın politikaları, kooperatifler ve kadın üreticilerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Selçuk Belediye Başkanı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i de ziyaret etti, “O, şehircilik, belediyecilik, turizm, üreticiye destek ve daha pek çok konuda duayen. Her cümlesini, tavsiyesini not aldım” dedi.