Bu tiyatroda engel yok

Açtığı tiyatro kurslarıyla her yaş grubuna hitap eden belediye, engelli vatandaşları da unutmadı. Tiyatro yapmak isteyen özel bireyler, Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan engelsiz tiyatroda eğitim alacak. Engelli öğrencilerin dikkat ve odaklanma sürelerini artırmalarını, grup aidiyeti bilinci oluşturmalarını, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve sözel iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlayan eğitimler, Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan tarafından verilecek.