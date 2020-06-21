Bu yaz daha keyifli

İZMİRLİ girişimci Nilay Öztunalı, engelli ve yaşlıların plajın tadını çıkarabilmesi için sandalye ve sahil yürüteci tasarladı. Kumda batmayan ve yüzebilen yürüteç sayesinde engelli ve yaşlılar, sığ bölgelerde denize de girebiliyor. Plaj sandalyesi ise kişilerin deniz kenarında rahat vakit geçirmesini, yüzebilmesini ve aynı zamanda hareket edebilmesini sağlıyor. Ürünlerin devlet desteği ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını istediğini söyleyen Öztunalı, Amacımız insanların; plajlarda, yazlık yerlerde, otellerde, kamplarda, arabasının bagajında rahatlıkla bulundurmalarını sağlamak. Türkiye’de bu işi yapan ilk ve tek yerli üreticiyiz” dedi. Oğluylu plaja gelen Mustafa Bilgiç ise “Plajlarda engellilerin kolaylıkla denize girebileceği şartlar yok. Bizler bu tür ürünleri kendi imkanlarımızla edinmeye çalışıyoruz. Keşke herkes için mümkün olsa. Bu konuda devletin ve belediyelerin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

l MELİS KARAKUZULU DHA