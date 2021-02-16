16.02.2021 - 00:03 |
Bu yıl Patara!
25-27 Şubat 2021 günlerinde ttidigital.izfas.com.tr dijital platformunda düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı, 14. Travel Turkey İzmir Dijital’in bu yılki teması “Patara Antik Kenti” olarak belirlendi.
“Likya’nın Dünyaya Açılan Kapısı Patara Antik Kenti” konulu seminer, 25 Şubat Perşembe günü 14.15-15.15 saatleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Özgür Ildır Öksüz moderatörlüğünde gerçekleşecek. Konuşmacı olarak, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı N. İlham Seyyale yer alacak.