Bu yılın gözdesi çadırda tatil

Marmaris’e 22 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki, Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı 20.5 hektar arazi üzerine kurulu Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı. Yıllardır müdaimi olanların yanısıra her kesimden ve kentten tatilcilrin tercih ettiği parkta, çadır kurulacak yerler 3 metre mesafe kuralına göre işaretlendi.

Tedbir amacıyla ilk etapta günübirlik veya 15 gün altı gelenleri almadıklarını belirten Çubucak Tabiat Parkı İşletmecisi Nahit Güler, “Ekonomik tatilin adresi olan parkımız, geçen sene küçük bir kasaba nüfusuna sahipti. Kapılarımızı açtığımız 10 Haziran tarihinden itibaren beş günlük süreç içinde parkımızın yüzde 15’i doldu. Buraya ailesiyle geçmişte her yaz ayında gelen çocuklar bugün nişanlandı.” dedi. Elektrik ve su kullanımı içinde olmak üzere 4 kişi sınırına kadar günlük çadır fiyatı 60 lira, karavanlardan ise 70 lira alınıyor.



