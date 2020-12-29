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    HaberlerEge Haberleri Buca, 452 candostun yeni yuvası oldu
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    29.12.2020 - 00:04 |

    Buca, 452 candostun yeni yuvası oldu

    Buca, 452 candostun yeni yuvası oldu

    Buca Belediyesi, koronavirüsle geçen 2020’de, sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarını unutmadı. Büyük bir bölümü engelli olmak üzere toplam 452 kedi ve köpeğin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı. Bucalılara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Erhan Kılıç, satın alma sahiplen çağrısını yineledi, “Sokakta bakıma ve yardıma muhtaç çok sayıda sokak hayvanımız var; onlar bizim oyuncağımız ya da malımız değil, en yakın dostumuzdur. Onların da aynı bizim gibi ilgi ve sevgiye ihtiyacı var. Satın almayın, sahiplenin! Hayatınıza sadık bir dost katın” diye konuştu.

    Talimat verdi

    Kılıç, sosyal medyadan kendisine iletilen yardım talebi karşısında da sessiz kalmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu, 8 yıldır gözü gibi baktığı muhabbet kuşunun rahatsızlandığını fark eden Hasan Amca’nın sesine kulak veren Kılıç, veterinerlik ekiplerine talimat verip muhabbet kuşunun tedavisinin gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

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