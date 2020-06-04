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    04.06.2020 - 00:00 | | İzmir Milliyet

    Buca Belediyesi gururla sunar

    Buca Belediyesi, sporcularının başarılarıyla gururlanıyor. Başkan Erhan Kılıç’ın da desteğiyle, kurulduğu günden bugüne sporcu fabrikası gibi çalışan Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü geride kalan bir yıllık dönemde hem yenilendi hem de yeni sporcularla altyapısını güçlendirdi

    Buca Belediyesi gururla sunar

    Genç ve çocukları sokağın olumsuzluklarından uzaklaştırarak, kentin birbirinden farklı branşlarda spor dallarıyla buluşturulmasında destek veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, özverisi ile ilçeyi, spor kenti yapmak için yoğun mesai harcıyor. Yıl boyunca yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kulübü, halı sahalarıyla hizmet veren kulüp, yenilenen Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na boks salonu, tenis kulübü’ne ise pilates salonu ekledi. Kulüp, yıl boyunca spor yelpazesini genişleterek yüzmeden futbola, jimnastikten tenise, taekwondodan fitness ve grup derslerine kadar birçok alanda sporu ve sporcuyu destekledi.

    Futbolda şampiyonluk geldi

    Son bir yıllık dönemde başarılarına başarı ekleyen sporcular, madalya ve derecelerle Bucalıların gurur kaynağı oldu. Buca Belediyesi’nin en başarılı branşlarda ilk sırayı futbol aldı. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbol takımı, Süper Amatör Lig’e yükseldi. 20 yaş altı genç futbol takımları ise Türkiye şampiyonasında İzmir’i temsil etme başarısı gösterdi. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Taekwondo takımı ise yurt içi ve yurt dışı şampiyonalarında madalyaya doymadı. Kulübün sporcusu Toprakcan Turgut, Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Turkish Open Teakwondo Turnuvası’nda Yıldızlar Kategorisi’nde 3. olarak bronz madalyayı Buca’ya getirdi.

    Türkiye’de marka oldular

    Bu yıl, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün en başarılı branşlarından bir tanesi de boks oldu. Yıl içinde Bucalı boksör Serkan Sever, gruplar arası Türkiye şampiyonu, Batuhan Türker alt minikler Türkiye şampiyonu, Demirhan Atıcı U22 Türkiye şampiyonu oldu.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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