Buca Belediyespor artık ‘Süper’ amatör

Suriye’de hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan karşılaşmanın ilk yarısı Buca Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarısı kıran kırana geçen karşılaşmada Buca ekibi penaltı golü ile durumu 2-0’a getirdi. 2-0’dan sonra ataklarını sıklaştıran ve mücadeleden kopmayan Hitab, penaltı golüyle durumu 2-1’e taşıdı. Skoru eşitlemek için yüklenen Bornova ekibi, karşılaşmanın sonlarına doğru frikikten attığı jenerik golle 2-2’ye ulaşarak tabelayı eşitledi. Normal süresi 2-2 tamamlanan ve uzatmalara giden mücadelede Bornova Hitabspor, uzatma devresinin ilk yarısında bulduğu golle geriden geldiği maçı 3-2’ye taşıdı. Karşılaşmanın ikinci uzatma devresinde Buca Belediyespor kornerden yarattığı pozisyonda golü bularak skora dengeyi getirdi.

Penaltılara uzadı

Uzatma devreleri 3-3’lük eşitlikle tamamlanan karşılaşma penaltılara taşındı. Penaltı vuruşlarında hata yapmayan Buca Belediyespor, Bornova Hitabspor’u 8-6 mağlup etmeyi başararak adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Maç sonu oyuncular başarılarını, taraftarıyla paylaştı. l İZMİR Milliyet