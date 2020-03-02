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    HaberlerEge Haberleri Buca Belediyespor artık ‘Süper’ amatör
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Buca Belediyespor artık ‘Süper’ amatör

    İzmir 1.Amatör Lig Play Off final karşılaşmasında Buca Belediyespor, Bornova Hitabspor’u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 8-6 yenerek adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı.

    Buca Belediyespor artık ‘Süper’ amatör

    Suriye’de hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan karşılaşmanın ilk yarısı Buca Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarısı kıran kırana geçen karşılaşmada Buca ekibi penaltı golü ile durumu 2-0’a getirdi. 2-0’dan sonra ataklarını sıklaştıran ve mücadeleden kopmayan Hitab, penaltı golüyle durumu 2-1’e taşıdı. Skoru eşitlemek için yüklenen Bornova ekibi, karşılaşmanın sonlarına doğru frikikten attığı jenerik golle 2-2’ye ulaşarak tabelayı eşitledi. Normal süresi 2-2 tamamlanan ve uzatmalara giden mücadelede Bornova Hitabspor, uzatma devresinin ilk yarısında bulduğu golle geriden geldiği maçı 3-2’ye taşıdı. Karşılaşmanın ikinci uzatma devresinde Buca Belediyespor kornerden yarattığı pozisyonda golü bularak skora dengeyi getirdi.

    Penaltılara uzadı

    Uzatma devreleri 3-3’lük eşitlikle tamamlanan karşılaşma penaltılara taşındı. Penaltı vuruşlarında hata yapmayan Buca Belediyespor, Bornova Hitabspor’u 8-6 mağlup etmeyi başararak adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Maç sonu oyuncular başarılarını, taraftarıyla paylaştı. l İZMİR Milliyet

     

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