Buca, dostların ikinci yuvası

Buca Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile binlerce can dosta kucak açıyor. Buca Tınaztepe Mevkii’nde son teknolojik donanımı, ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla sokak hayvanlarına tedavi ve bakım hizmeti veren merkez, 1 yılda binlerce hayvana tedavi ve bakım desteği verdi. Yaralanan ve hastalanan 6 bin 491 sokak hayvanını tedavisi yapıldı, 8 bin can dosta yaşam desteği sundu.

483’üne yeni yuva

Sokağın sert koşulları karşısında zarar gören, yaralanan can dostlarına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Merkez, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için bir yılda bin 306 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uyguladı. ‘Satın Alma Sahiplen’ ve ‘FestPati Buca’ etkinlikleriyle toplam 483 can dostunu sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Pandemi sürecinde ve soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan dostlar için 60 beslenme odağı oluşturuldu.