Buca, hareket edecek!

Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ulaşım planlaması ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesini planlıyoruz” dedi.