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    HaberlerEge Haberleri Buca, hareket edecek!
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Buca, hareket edecek!

    Buca Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılım kararı aldı. 16-22 Eylül günleri arasında ‘Herkes için sıfır karbon salınımlı hareketlilik’ temasıyla düzenlenecek etkinlikte, vatandaşların araç yerine aleternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmeleri sağlanacak.

    Buca, hareket edecek!

    Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ulaşım planlaması ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesini planlıyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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