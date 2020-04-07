Buca, karış karış dezenfekte edildi

Buca Belediyesi’nin Kovid-19’la mücadele ekibi, kent merkezinin ardından köylere de çıkarma yaptı. 180 kilometrekarelik Buca’nın tamamı dezenfekte edilmiş oldu. Sahada çalışmaları bizzat koordine etmeye devam eden Başkan Erhan Kılıç, salgın sona erene kadar ilaçlamaların dönüşümlü olarak devam edeceğini ifade etti. Kılıç,“Pandemi boyunca alanlarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sizler için çalışıyoruz

Tamamlanan çalışmaların ardından yeniden kent merkezine dönen ekiplerin çalışmasına Kılıç start verdi. Salgın boyunca sahada olmayı sürdüreceklerini belirten Kılıç, “Pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren 4 aracımızla, Buca’nın sokaklarının, caddelerinin dezenfeksiyonunu sağladık. Gördüğünüz üzere bizler sizler için çalışıyoruz, sizler evde kalın. Pandemiden sonra güzel günler yakın. Bizler bu salgını yeneceğiz. Bu sürede herkes evinde kalmaya devam etsin” diye konuştu.

Diğer ilçelere yardım

İzmir’de en yüksek risk altındaki bölgelerde, nüfus oranı açısından kentin en büyük ilçesi Buca’nın da yer almasının dikkat çekici olduğunu belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Tün CHP’li beldiyeler gibi biz de en sıkı önlemleri aldık. Pandemi çıkar çıkmaz iki hafta içinde, özel donanımlı ilaçlama araçları alındı. Kısa sürede profesyonel ilaçlama ekip ve araçları oluşturuldu. Tüm hastanelerde dezenfektan çalışması yapıyoruz. Halkımıza 90 bin maske dağıttık. Belediye tüm çalışanlarına Putun’in dahi kullandığı, en kaliteli koruyucu elbiseden dağıttık. Diğer ilçelere destek olmak için de hazırlıklara başladık” ifadelerini kullandı.