Buca Metro ihalesi dünyaya duyuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 70 milyon euroluk yatırımla hayata geçireceği Üçyol-Buca Metro Hattı’nın yapım ihalesi ilanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Tedarik Portalı’nda ve Fransız Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi kaynaklarıyla hayata geçireceği proje için öncelikle işe talip olan firmalardan yeterlilik belgeleri istenecek. Firmalar, 60 gün içinde yeterlilik belgelerini sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İhale Komisyonu’nun yapacağı değerlendirme sonucu yeterli görülen firmalardan mali tekliflerini sunmaları istenecek. Firmalar, maksimum üç hafta içinde düzenlenecek açık ihalede mali tekliflerini iletecek. Sürecin sonunda en düşük teklifi veren firma işi yapmaya hak kazanacak.

Tekliflerin haziran ayında açılması, değerlendirmenin ağustos ayında tamamlanması ve sonbahara doğru yer tesliminin yapılması planlanıyor. Buca ve çevresinin toplu ulaşım konforunu artıracak ve seyahat sürelerini büyük ölçüde kısaltacak projede, inşaat işlerinin en geç kasım ayında başlaması ve dört yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor.

Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.