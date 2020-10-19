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    HaberlerEge Haberleri Buca muhtarlarla güzelleşecek
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    19.10.2020 - 00:04 |

    Buca muhtarlarla güzelleşecek

    Buca muhtarlarla güzelleşecek

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Muhtarlar Günü öncesinde ilçedeki 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Talepleri not alan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

    Birlikte çözüm hamlesi

    “Hemşehrilerimizi hak ettikleri Buca’ya ulaştırma hayalimizi, sizler olmadan gerçekleştiremeyiz. Muhtarlarımız mahallelerindeki sorunları bize dile getirecekler, biz o doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Acil çözüm bekleyen sorunları tek tek kaleme aldık. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte yaklaşık iki hafta önce özellikle ihmal edilen bölgelerimizde çalışma yaptık. Bu noktalarda gayet hızlı ve anlık çözümlerin gerçekleştiğini gördüm. Birlikte bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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