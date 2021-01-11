Buca, Park 1928 ile yükselecek

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktave Bucaspor Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Bucaspor’a ait olan Cemil Şeboy Tesisleri’nde, Park 1928 isimli Buca Çarşı açacak. Buca’nın yeni yüzü olmaya aday çarşıda dünya markaları bir araya getirilecek. Asbaşkan Sevinç, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve Buca İlçe Emniyet Müdürü Ruhan Gürol Saraçoğlu’nu ziyaret edip proje hakkında bilgi verdi. Buca’nın gümbür gümbür ilerlediğini belirten Sevinç, “Buca için var gücümüzle çalışmaya, emek vermeye, ilçeyi kalkındırmaya devam ediyoruz. Kaymakamımızın, emniyet müdürümüzün, ilçe başkanlarımızın verdikleri destek, bizleri mutlu ediyor. El birliği ile Buca’yı bambaşka bir güzelliğe taşıyacağız” dedi.

Herkes çalışmaya hazır

Kaymakam Tunçer ise, Buca için desteğe hazır olduklarını ifade etti, “Mehmet Sevinç ile sık sık görüşüyoruz. Buca ve Bucaspor bizim için çok değerli. Her zaman destek olacağımızın sözünü zaten vermiştik. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu. Emniyet Müdürü Saraçoğlu da, Bucaspor 1928’in İzmir’in köklü camialarından biri olduğunu, kulüp ile ilişkilerinin iyi olduğunu, Buca ilçesinin hak ettiği noktaya gelmesini arzu ettiğini belirtti.

Parmakla gösterilecek

CHP Buca İlçe Başkanı Gültepe ise, “Bucaspor’un ve Buca halkının her koşulda yanında olacağımızı dile getirmek istiyorum. İlçemiz için çalışmayan devam” şeklinde konuştu. AK Parti Buca İlçe Başkanı Kalfaoğlu da, “Mehmet Sevinç bizleri ziyaret etti. Buca için ne yapılması gerektiğini aktardı. Bizler de ilçemizi menfaatleri doğrultusunda çalışmaya söz verdik. Buca, parmakla gösterilecek bir yer olacak” ifadesini kullandı.