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    HaberlerEge Haberleri Buca, seriyi bozdu
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Buca, seriyi bozdu

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz maçta evinde Manisaspor’u 4-0 yenen Ci Group Buca, deplasmanda Çatalcaspor’a 3-2 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

    Buca, seriyi bozdu

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz maçta evinde Manisaspor’u 4-0 yenen Ci Group Buca, deplasmanda Çatalcaspor’a 3-2 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. 33. dakikada 1-0 geriye düşen Buca, ilk yarıyı bu skorla kapattı. 53. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle beraberliği yakalayan sarı lacivertliler, 70. dakikada yediği golle 2-1 geriye düştü. 76. dakikada yine Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle eşitliği sağladı. Uzatmalarda yediği golle 3-2 mağlup olan Ci Group Buca, deplasmandan eli boş ayrıldı.

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