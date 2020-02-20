Buca, seriyi bozdu

TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz maçta evinde Manisaspor’u 4-0 yenen Ci Group Buca, deplasmanda Çatalcaspor’a 3-2 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. 33. dakikada 1-0 geriye düşen Buca, ilk yarıyı bu skorla kapattı. 53. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle beraberliği yakalayan sarı lacivertliler, 70. dakikada yediği golle 2-1 geriye düştü. 76. dakikada yine Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle eşitliği sağladı. Uzatmalarda yediği golle 3-2 mağlup olan Ci Group Buca, deplasmandan eli boş ayrıldı.