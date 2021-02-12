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    12.02.2021 - 07:00 |

    Buca, şiddete karşı tek ses

    Buca Belediyesi, kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan’ın vefatının 6’ncı yılında farkındalık koridoru oluşturdu

    Buca, şiddete karşı tek ses

    Türkiye’de kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, katledilişinin 6’ncı yılında Buca’da unutulmadı. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından organize edilen anma etkinliği kapsamında, Şirinyer Parkı’nda farkındalık koridoru oluşturuldu.
    Parkın girişinde, “Özgecan Aslan’ı unutmadık” pankartı asıldı, Türkiye’de katledilen kadınların isimlerinin ve katlediliş gerekçelerinin yer aldığı maketlere yer verildi. Vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi ve farkındalık broşürleri dağıtıldı. Başkan Erhan Kılıç, “Şiddete karşı tek ses olmalıyız” dedi. Aslan, 11 Şubat 2015’te Mersin’de bindiği serviste şoförün tecavüz girişimine direndiği gerekçesiyle öldürülmüştü.

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