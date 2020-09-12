Buca sokaklarını üzüm kokusu sardı

Buca Belediyesi, 13 dönümlük bağda üretimini yaptığı üzümleri hasat etti. Başkan Erhan Kılıç, geleneksel motifleri yaşatan at arabasıyla vatandaşa ürünleri dağıttı.

Yöresel kıyafetler giyen Bucalı kızlarla birlikte sokak sokak gezerek hemşehrilerine dağıtan Başkan Kılıç, nostalji rüzgarı estirdi. Kılıç, bağcılık kültürünü yeniden canlandırmak için 13 dönüm bağa ek olarak 12 dönüm üzerinde yeni bir bağ daha kuracaklarını belirtti.

Halk çok mutlu

Başkan Kılıç, “Bu yıl çıkan bütün üzüm hasadının tamamını geleneksel yöntemlerle hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Gelecek yıl Buca’ya özgü razakı üzümü ve benekli sultani üzümlerini, belediyemize ait tarlalarımıza ekerek, ilçenin üzüm kent havasını yeniden kazandıracağımız bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda tepkiler de güzel. İyi bir hasat elde ettik. Mahsul çıktıkça vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.