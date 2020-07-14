Buca’da, Aka gitti dümen Doğantez’in

TFF 3. Lig 1. Grup İzmir temsilcisi 1928 Bucaspor’da Teknik Direktör Ersin Aka ile yollar ayrıldı. Liglerin tescil edilmesinin ardından Play Off oynamaya hak kazanan sarı lacivertlilerde Başkan Cihan Aktaş, yola Sportif Direktör Tolga Doğantez ile devam edileceğini duyurdu. Genç Başkan, “Takım içindeki havadan son derece memnunuz. Biz şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Amacımız kupaya ulaşmak. Oyuncularımız kaliteli, birçok defa Play Off oynamış veya şampiyonluk görmüş isimler. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız. Önümüzdeki mücadelelerde de Tolga Hocamıza güveniyoruz. Çok deneyimli bir isim ve bizim için değerli. Futbolda böyle ayrılıklar doğal. Yolumuzun sonu, şampiyonluğa çıkacak” dedi.

Bir sezonda 4. teknik adam

Sezona Cİ Group Buca ismiyle başlayıp ikinci yarıda 1928 Bucaspor ismiyle yarışan sarı lacivertlilerde bu sezon teknik direktör değirmeni çalıştı. Sezona Ercümend Coşkundere ile başlayan Buca, 4. haftada takımı Nihat Balan’a emanet etti. Ancak Balan’la 10 hafta çalışan Başkan Cihan Aktaş, Ersin Aka’yı dümene getirdi. Aka 1928 Bucaspor’u Play Off’lara taşısa da kalıcı olamadı. Sportif direktör olarak görev yapan Tolga Doğantez, Buca’nın 4. çalıştırıcısı oldu.