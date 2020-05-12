Buca’da Başkan Kılıç amatörü unutmadı

Kentteki amatör spor kulüplerine maddi ve manevi desteğini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi’nde Başkan Erhan Kılıç, salgın sebebiyle maçlara çıkamayan ve faaliyet gösteremeyen amatör kulüplere Ramazan dolayısıyla erzak desteği yaptı. Ramazan ayına özel hazırlanan 170 adet pakette, temel mutfak ihtiyaçları yer aldı. Hazırlanan paketlerin dağıtımı, Başkan Kılıç tarafından Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

‘Gençlerimiz geleceğimiz’

Tesiste spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya gelen Kılıç, kulüplerin genel durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Sahada sporcularla keyifli anların yaşandığı etkinlikte Kılıç, futbolcularla top oynadı. Buca Amatör Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Polat ise göreve geldiği günden bugüne yapmış olduğu katkılardan dolayı, tüm kulüpler adına Başkan Kılıç’a teşekkür plaketi verdi. Bucalı gençlerin gelişimi için sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri en çok önem verdiğimiz konu gençlerimizdi. Onların geleceği için, mutluluğu için Buca’nın çehresini sporla, sanatla ve eğitimle değiştireceğimizi söyledik. Yeni dönemde de projelerimizi bu çerçevede planladık. Çünkü spor ve sanat modern toplumun altyapısıdır” dedi.