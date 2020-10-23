Buca’da buluştular

Bünyesinde Devir, Spor Life, Roll Music, Asklepion Life ve Gazete Devir ile YouTube üzerinden yayın yapan WTV’yi barındıran Wesida Medya Grup yazarlarının aylık toplantısı bu kez Buca’da yapıldı. Başkan Av. Erhan Kılıç’ın ev sahipliğinde Pembe Köşk’te gerçekleşen 18. toplantıya 25’i aşkın yazar katıldı.

Başkan Kılıç, yatırım ve hizmetleri anlattı, “Buca’nın çehresi değişiyor” dedi. Wesida Medya Kurumsal İletişim Müdürü Berna Vatansever, Başkan Kılıç’a teşekkür hediyesini takdim etti, yazar Buket Işıkdoğan Köse ise “En Çok Okunan Yazar” ödülünü Ulvi Puğ’a sundu. Gecede ilk kez verilen “Fotoğraf” ödülünü ise Esat Erçetingöz grup yazarlarından Burcu Tuna’nın elinden aldı. Okan Yüksel, Ulvi Puğ ve İbrahim Aktaş başta olmak üzere yazarların okudukları şiirlerle süslenen gecenin sürprizi ise grup yazarlarından Gamze Cantürk Gürel’in doğum günü kutlaması oldu.