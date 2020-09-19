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    HaberlerEge Haberleri Buca’da, Cuma yuvaya döndü
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    19.09.2020 - 00:00 |

    Buca’da, Cuma yuvaya döndü

    Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’de geçen sezon Turgutluspor’a kiralanan, yeni sezon öncesi birçok talibi olan orta saha oyuncusu Cuma Menize takıma döndü.

    Buca’da, Cuma yuvaya döndü

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Turgutluspor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan oyuncumuz Cuma Menize yeni sezonda kadromuzda yer alacaktır” ifadeleri kullanıldı. Devre arasında Turgutluspor’a giden Cuma, kırmızı siyahlılarla 3. Lig’de Play Off şampiyonluğu yaşadı.

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