Buca’da, Cuma yuvaya döndü

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Turgutluspor’da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan oyuncumuz Cuma Menize yeni sezonda kadromuzda yer alacaktır” ifadeleri kullanıldı. Devre arasında Turgutluspor’a giden Cuma, kırmızı siyahlılarla 3. Lig’de Play Off şampiyonluğu yaşadı.