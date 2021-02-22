Buca’da genç yetenek bitmiyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup’un İzmir temsilcisi Bucaspor 1928’in altyapı patentli genç yetenekleri Oğuz Aydın, Cuma Menize ve Enes Alıç takıma katkılarıyla göze çarpıyor.



Attıkları goller ve oyunlarıyla takımını sırtlayan yıldız futbolcular, Buca’yı gururlandırmaya devam ediyor.



Son Arnavutköy Belediyespor randevusunda attığı şık golle duran toplardaki hakimiyetini bir kez daha kanıtlayan Oğuz, 7. golüne ulaştı. 1 de asist katkısı veren 20 yaşındaki oyuncu, yıldızını parlattı.



Sarı lacivertli formayla başarılı bir dönem geçiren 1.83 boyundaki oyuncu, yüzde 21’lik gol katkısı sağladı. 19 kez sarı lacivertli formayı kuşanan Oğuz, forma giydiği maçların yüzde 95’inde ilk 11’in değişilmez ismi olarak istikrarı yakaladı. Ligin ikinci yarısına hızlı başlayan Enes Alıç, sol bekten ön bölgeye geçtikten sonra 4 karşılaşmada 2 gol buldu. Ofspor ve Belediye Derince maçlarında gol sevinci yaşayan Enes, adından söz ettirdi.



Cuma’dan 4 gol



Fırtına’nın bir başka yetenekli ayağı Cuma Menize de bu sezon 19 maçta görev alırken rakip fileleri 4 kez sarstı. 20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği süre zarfında yüzde 74 ilk 11’de oynarken, yüzde 10’luk bir gol katkısı ortaya koydu. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Cuma’nın 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.