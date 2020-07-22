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    HaberlerEge Haberleri Buca’da hasat devam ediyor
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Buca’da hasat devam ediyor

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından tarıma açılan 16 dönüm belediye arazisinde hasat devam ediyor.

    Buca’da hasat devam ediyor

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından tarıma açılan 16 dönüm belediye arazisinde hasat devam ediyor. ‘Buca’nın Fideleri’ projesiyle nisan ayında 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesinin dikildiğini ve 54 ton rekolte beklediklerini belirten Kılıç, “Ekiplerimiz ürünleri ikişer kiloluk paketler halinde hazırlayıp pazar arabalarına yerleştiriyor. Kapı kapı gezip belirlenen ihtiyaç sahiplerine iletiyor. Ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılan ürünlerin hasadının tamamlanmasının ardından yeni bir planlama oluşturulacak. Buca’nın doğasına uygun yeni ürünlerin ekimi yapılıp üretimde süreklilik sağlanacak” dedi.

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