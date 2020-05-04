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    HaberlerEge Haberleri Buca’da ilaçlamanın üçüncü turu tamam
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    04.05.2020 - 00:06 |

    Buca’da ilaçlamanın üçüncü turu tamam

    Buca’da ilaçlamanın üçüncü turu tamam

    Koronavirüse karşı çalışmaları aralıksız sürdüren Buca Belediyesi dezenfekte çalışmalarında, ilçenin 47 mahallesindeki 3 bin 518 sokak ve 53 caddenin tamamının ilaçlanmasında üçüncü turu tamamladı.

    Rakam düşük kaldı

    Pandemi başından beri yürütülen çalışmaların salgının Buca’da yayılmasına engel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Salgın başladığı günden beri yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve hemşehrilerimizin duyarlılığı sayesinde Buca’da rakamların beklenenin altında olduğunu görebiliyoruz. Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü ikinci il olan İzmir’in, en kalabalık ilçesi olmamıza rağmen, riskli bölgenin dışında kaldık. Buca’da vatandaş ve belediye el ele vererek koronavirüse geçit vermedik. Hep söylemiş olduğumuz gibi önlemler arttıkça vaka sayısı düşmeye devam edecek. Bizler de çalışmaya aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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