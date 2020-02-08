08.02.2020 - 00:00 |
Buca’da Nihat şoku
TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca’da Nihat Yılmaz’dan kötü haberler geldi.
Yarın deplasmanda oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde sakatlanan 33 yaşındaki oyuncuda menisküs yırtığı tepsit edildi. Nihat’ın sezonu kapatabileceği açıklandı. Hemen tedavisine başlanan Nihat bu sezon Buca’da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıp toplam bin 571 dakika süre aldı.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.