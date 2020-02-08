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    HaberlerEge Haberleri Buca’da Nihat şoku
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    08.02.2020 - 00:00 |

    Buca’da Nihat şoku

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca’da Nihat Yılmaz’dan kötü haberler geldi.

    Buca’da Nihat şoku

    Yarın deplasmanda oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde sakatlanan 33 yaşındaki oyuncuda menisküs yırtığı tepsit edildi. Nihat’ın sezonu kapatabileceği açıklandı. Hemen tedavisine başlanan Nihat bu sezon Buca’da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıp toplam bin 571 dakika süre aldı.

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