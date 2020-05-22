Buca’da oyun kartları

Kısıtlı zamanda sokakların tadını çıkarmaya çalışan çocukların coşkusuna Buca Belediyesi de ortak oldu. Çocuklara evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için 60 sorudan oluşan oyun kartları hediye eden belediye, mutluluklarını pekiştirdi. Ailelerin çocuklarını keşfetmeleri ve daha iyi anlamalarına da yardımcı olacak kartlar velilerden tam not aldı. Sokağa çıkma yasağı sürecinde çocukların evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan “Dodo Kutum” isimli toplam 5 bin adet kart, muhtarlar tarafından dağıtıldı.