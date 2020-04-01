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    HaberlerEge Haberleri Buca’da topyekun mücadele sürüyor
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    01.04.2020 - 00:02 |

    Buca’da topyekun mücadele sürüyor

    Özel dezenfekte ekibi kuran Buca Belediyesi, gece gündüz demeden sokaklar başta olmak üzere 101 okul, 92 ibadethane, 269 park, 63 eczane, 145 taksi17 taksi durağı ve ilçedeki sağlık kuruluşları ile kamu kurumlarını ilaçladı

    Buca’da topyekun mücadele sürüyor

    Koronavirüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Buca Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta OHAL ilan etti, topyekun mücadele başlattı.

    510 bin kişilik nüfusuyla İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’da, vatandaşların halk sağlığını korumak için bir yandan gece gündüz sahada çalışmalarını yürüten belediye, bir yandan da farkındalık çalışmalarıyla hemşerilerin bilinçlendirilmesi için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ilk ilaçlamalar okullardan başladı.

    Önlemler sıklaştı

    Vakanın Türkiye’de görülmesinden önce Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kentteki anaokulu, ilköğretim okulu ile ortaöğretim kurumlarında ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları başlattı. Bir yandan kent genelinde önlemler alınırken bir yandan da Buca Belediyesi Hizmet Binası içinde de güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Tamamen sterilize edilen binanın giriş çıkışlarında vatandaş ve personelin ateşi ölçüldü, binanın birçok yerine el dezenfektanları yerleştirildi. Belediyenin tüm birimleri virüse karşı teyakkuza geçti. Virüse etki eden, Sağlık Bakanlığı onaylı ve uluslararası standartlara uygun ilaçlar temin edilerek özel ekipler oluşturuldu.

    Tek bir yer kalmadı

    Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 101 okul, 92 cami, cemevi ve ibadethane, 269 park ve çocuk oyun alanı, 63 eczane, 145 taksi, 17 taksi durağı, ilk basamak sağlık kuruluşları, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, Tınaztepe Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Buca Kaymakamlığı ve Hizmet Binaları, Buca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Destek ve Rehabilitasyon Merkezi, Buca Emniyet Müdürlüğü’nün karakolları ve araçları, Buca Cezaevi, Buca Halk Eğitim Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, Kırıklar Jandarma Komutanlığı, bankalar, noterler, Türk Telekom gibi hemşehrilerin bulunduğu tüm alanlarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

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