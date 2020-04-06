Buca’da virüs önlemleri

Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadalede dur durak bilmiyor. Başkan Erhan Kılıç önderliğindeki ekipler; ilçe merkezi, kırsal, semt, mahalle, sokak ayırt etmeksizin tüm Buca’yı, köylerde dahil olmak üzere onaylı ürünlerle dezenfekte etti. 30 Nisan’a kadar da her mahallede en az üçer kez daha dezenfekte işlemi gerçekleştirecek. Ekipler, sokaklarda olduğu gibi çöp konteynerlerinde de aynı hassasiyetle dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla ve kararlılıkla devam ediyor. Başkan Kılıç, “Gözün arkada kalmasın Buca, Buca Belediyesi çalışıyor ve lutfen siz evde kalın. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın!” dedi.



Pazara kontrollü giriş



Öye yandan Buca Belediyesi, hemşehrilerinin ve pazarcı esnafının koronavirüse karşı güvenliği için pazar yerlerinde önlemlerini almaya devam ediyor. İzmir’in en büyük semt pazarlarından Şirinyer ve Buca Çarşı pazarı başta olmak üzere kentteki tüm pazar yerlerinde alarma geçen belediye, içeride ve dışarıda özel önlemler aldı. Girişleri sınırlandırılan pazarların kapılarında görevlendirilen ekipler, vatandaşı yoğunluk, maske, yaş ve ateş kontrolüyle alana alırken; içeride ise sosyal güvenli mesafe ve temassız alışveriş sağlandı.



Alınan tedbirlerden bazıları şöyle:



“Tezgahlar arası mesafe artırıldı. Esnafa maske ve eldiven dağıtıldı. Alışverişe gelenlere maske dağıtıldı. Pazaryerlerine giriş ve çıkış kapıları ayrıldı. Esnaf sayısının en fazla iki katı hemşehrimiz aynı anda pazar yerine alındı. Temel ihtiyaç maddeleri dışında ürün satışı engellendi.”