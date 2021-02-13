Bucalı annelerin içi rahat olsun

Buca Belediyesi, hem ailelerin ekonomik yükünü azaltacak hem de çocuklarına güvenli ve kaliteli eğitim sunacak tam zamanlı kreşlerin ilkini Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde yer alan Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin alt katında hizmete açtı.

Pandemi önlemleriyle açıldı

Toplamda 100 kişi öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek kreş, pandemi nedeniyle ilk etapta 60 öğrenci kapasitesiyle kapılarını açtı. 3-6 yaş çocuklara, haftanın beş günü bilimden sanata kadar birçok alanda eğitim verecek kreşlerin iki tanesi de hazırlık sürecinin ardından Şirinkapı ve Çamlıkule mahallelerinde açılacak.

Çalışan kadınlar başta olmak üzere Bucalı ailelere uygun ücretle hizmet vereceklerini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki engelleri teker teker kaldırıyoruz” dedi.