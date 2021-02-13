BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bucalı annelerin içi rahat olsun
    ABONE OL
    13.02.2021 - 07:00 |

    Bucalı annelerin içi rahat olsun

    Buca Belediyesi, hem ailelerin ekonomik yükünü azaltacak hem de çocuklarına güvenli ve kaliteli eğitim sunacak tam zamanlı kreşlerin ilkini Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde yer alan Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin alt katında hizmete açtı.

    Bucalı annelerin içi rahat olsun

    Buca Belediyesi, hem ailelerin ekonomik yükünü azaltacak hem de çocuklarına güvenli ve kaliteli eğitim sunacak tam zamanlı kreşlerin ilkini Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde yer alan Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin alt katında hizmete açtı.
    Pandemi önlemleriyle açıldı
    Toplamda 100 kişi öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek kreş, pandemi nedeniyle ilk etapta 60 öğrenci kapasitesiyle kapılarını açtı. 3-6 yaş çocuklara, haftanın beş günü bilimden sanata kadar birçok alanda eğitim verecek kreşlerin iki tanesi de hazırlık sürecinin ardından Şirinkapı ve Çamlıkule mahallelerinde açılacak.
    Çalışan kadınlar başta olmak üzere Bucalı ailelere uygun ücretle hizmet vereceklerini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki engelleri teker teker kaldırıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstilacıların en tehlikelisi

    İstilacıların en tehlikelisi

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

    Sıradaki Haber