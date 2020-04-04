Bucalı gençlerden Erhan Başkan’a teşekkür

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, koronavirüs nedeniyle ara verdiği eğitimleri hazırlanan videolar eşliğinde sporcuların ayağına getirdi. Eğitimlerden duydukları mutluluklarını dile getiren U13 sporcuları, başta Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti, “Hayat eve sığar, evde kal Türkiye” dedi.

Buca Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kültür, sanat ve spor gibi etkinliklere, kurduğu uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyor. Eğitimi sporcuların evine taşıyan Buca Belediyesi, sporcuların bu süre zarfını en verimli şekilde geçirmeleri ve paniği en aza indirmeleri adına, projeler geliştirdi. Uzaktan eğitim projesi kapsamında idmanlarını evlerinde sürdüren Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U13 sporcuları ise, Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç önderliğinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek eğitimlere ara vermeden büyük bir titizlikle devam ettiklerini belirttiler.

Eğitimler sürüyor

Evdeki eğitimlerine, hazırlanan videolarla antrenörler gözetiminde devam eden sporcular, insanları evde kalmaya davet etti. “Evde kal, sağlıklı kal” diyen ve sosyal medyadan seslenen sporcular, “En çok dikkat ettiğimiz şeyin sağlık olduğu şu dönemde, özveriyle çalışarak evimizde eğitimlerimize devam etmemizi sağlayan Buca Belediye Başkanımız Avukat Erhan Kılıç’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bizler evdeyiz, sizler de evinizde kalın. Virüs yaş tanımaz. O yüzden yaşlı, genç, çocuk demeden herkes evinde kalmalı. Bu dönemde hayatımızı eve sığdırmalıyız. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye” ifadelerine yer verdi.

Pırlantalar parlıyor

Buca Belediyesi’nin bir başka hizmeti olan Pırlanta Merkezleri de koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evde devam ediyor. İzmir’de 10 merkezde 4-6 yaş grubundaki miniklere eğitim hizmeti sunan Pırlanta Merkezleri, okul öncesi çağı çocuklarının; bilişsel, psikomotor, sosyal, motor gelişimleri ile yaratıcılıklarını ve bilimsel süreç becerilerini destekleyici eğitim programını içeren ve Türkçe, matematik, okuma-yazma, fen, sanat, müzik ve drama gibi konuları bünyesinde barındıran etkinliklere de yer verecek. Ebeveylerin evinde bulunan materyallerle uygulayacağı etkinliklerin yer alacağı videolar sayesinde veliler, çocuklarının uzaktan eğitimine katkıda bulunacak.

'Siz evde kalın biz yanınızdayız'

Buca Belediyespor U13 sporcularını mutlu görünce çok sevindiğini dile getiren Başkan Kılıç, “Futbol branşında faaliyet gösteren Buca Belediyespor U13 takımımızı bu dönemde de yalnız bırakmadık. İnternet üzerinden görüntülü tele-konferans yöntemiyle uzaktan eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Evlerindeki bir odayı adeta spor salonuna dönüştüren sporcularımız, hocalarının direktiflerine bire bir uyuyorlar. Onlar, bizim geleceğimiz. Elimizden gelenin en iyisini sunmaya hazırız. Onları mutlu görünce ben de mutlu oluyorum” dedi. Kılıç, “Biz, Buca Belediyesi olarak her türlü hizmeti sunmaya da devam edeceğiz. Bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Hiçbir Bucalı vatandaşımızın gözü arkada kalmasın” diye konuştu.ye konuştu.