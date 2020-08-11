Bucalı gençlere övgü

Dünyada önemli başarılar elde eden Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen yaz kampında yeni başarılar için moral depoladı. Gençleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, gençlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebriklerini iletti, “Sayın Genel Başkanımız, tüm öğrencileri ve eğitimcileri takdir ettiğini söyledi. Kendisinin, gençlerimizin daha da başarılı olacağına inancı tam. Bizleri her konuda desteklediğini iletti” dedi.

Başkan Kılıç, amaçlarının Türkiye’den dış ülkelere beyin göçüne dur demek olduğunu vurguladı.

Yepyeni bir merkez

Buca Belediyesi’nin Köy Enstitüleri’nden esinlenerek Türkiye’de bir ilke imza attığı Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, Hong Kong’da düzenlenen yarışmada elde ettikleri dünya birinciliği ve ikinciliğinin ardından yeni başarılara yelken açmak için Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde yaz kampı yaptı.

Gençlerin daha rahat bilim üretebilmeleri için Buca’da yepyeni bir merkez inşa etmek istediklerini dile getiren Kılıç, “Şimdi el ele, hem bilimsel alanda hem de sanatta daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye’nin beyin göçüne dur diyeceğiz” vurgusunu yaptı.