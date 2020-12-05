Bucalı gençlerin projelerine patent

Uluslararası alanda düzenlenen bilim yarışmalarında aldığı ödüllerle Buca’nın ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurun Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’ne, Belediye Başkanı Erhan Kılıç’tan bir destek daha geldi. Öğrencileri makamında ağırlayan ve tablet bilgisayar armağan eden Kılıç, Buca’nın bilim üssünde üretilen 3 bilimsel proje ve 2 yaratıcı oyuncağın patentini almak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Öğrencilerin yeni projeleri hakkında da bilgi alan Kılıç, “Bucalı cevherleri ülkemize kazandıran merkezimizde yetişen geleceğin bilim insanları ile gurur duyuyoruz. Sizler sayesinde bilim ve teknoloji çağını ülke olarak yakalayacağız. O yüzden sizlere çok güveniyoruz. Yaptığınız işin sadece Buca için değil, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi istiyorum” dedi.