BİST103.524-5,54EURO7,040,20USD6,15-0,03ALTIN331,201,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bucalı kadınlara kucak açtı
    ABONE OL
    10.03.2020 - 00:03 |

    Bucalı kadınlara kucak açtı

    Buca Belediyesi, yenilenen yüzüyle kentin cazibe merkezi olacak Mevlana Tesisleri’nin açılışını kadın üretici pazarıyla gerçekleştirdi.

    Bucalı kadınlara kucak açtı

    Yaklaşık iki aylık titiz çalışmanın ardından yapılan açılışta konuşan Başkan Erhan Kılıç, “Burayı hep birlikte koruyalım. Bir daha vandalizme kurban olmasın” dedi. Açılışta Kadın Konuk Evi için çalışmaların başladığını da açıklayan Kılıç, “Kadınlarımızın istedikleri her an çocuklarıyla birlikte sığınabilecekleri güvenli bir Kadın Konuk Evi açacağız. Kadınlarımızın çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri 20 yatak kapasitesinde olacak. Umarım kadına şiddet son bulur ve yakında temelini atacağımız bu merkezimizi hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız” diye konuştu.

    Oklavayı eline aldı

    Açılış töreninin ardından Başkan Kılıç, ilk olarak 75 metrelik Mevlana heykelinin alt tarafında dönüştürülen kültür merkezini gezdi. Ebru ve resim kursiyerlerine eğitim vererek Mevlevi düşünceyi yaşatacak merkezin ilk ebru sanatını ise Kılıç gerçekleştirdi. Ardından tüm stantları gezen Kılıç, eline oklavayı alarak kadınlara destek oldu.

     

    Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
    daha fazla video için
    Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber