Bucalı kadınlara kucak açtı

Yaklaşık iki aylık titiz çalışmanın ardından yapılan açılışta konuşan Başkan Erhan Kılıç, “Burayı hep birlikte koruyalım. Bir daha vandalizme kurban olmasın” dedi. Açılışta Kadın Konuk Evi için çalışmaların başladığını da açıklayan Kılıç, “Kadınlarımızın istedikleri her an çocuklarıyla birlikte sığınabilecekleri güvenli bir Kadın Konuk Evi açacağız. Kadınlarımızın çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri 20 yatak kapasitesinde olacak. Umarım kadına şiddet son bulur ve yakında temelini atacağımız bu merkezimizi hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız” diye konuştu.

Oklavayı eline aldı

Açılış töreninin ardından Başkan Kılıç, ilk olarak 75 metrelik Mevlana heykelinin alt tarafında dönüştürülen kültür merkezini gezdi. Ebru ve resim kursiyerlerine eğitim vererek Mevlevi düşünceyi yaşatacak merkezin ilk ebru sanatını ise Kılıç gerçekleştirdi. Ardından tüm stantları gezen Kılıç, eline oklavayı alarak kadınlara destek oldu.