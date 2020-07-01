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    HaberlerEge Haberleri Bucalı minikler bir harika
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Bucalı minikler bir harika

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Pırlanta Merkezleri’nde uzaktan eğitim başlatan Buca Belediyesi, eğlendirirken öğreten videolarla evlere konuk oldu.

    Bucalı minikler bir harika

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Pırlanta Merkezleri’nde uzaktan eğitim başlatan Buca Belediyesi, eğlendirirken öğreten videolarla evlere konuk oldu. Okul öncesi çağı çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal, ince-kaba motor gelişimleri ile yaratıcıklarını ve bilimsel süreç becerilerini destekleyici eğitim çalışmalarını içeren Türkçe, matematik, okuma-yazma, fen, sanat, müzik ve drama gibi birçok konuda, toplam 105 eğitim videosu hazırlandı.
    Ebeveynle de izledi
    Her hafta yenilenen videolarda, her ebeveynin evinde bulunan materyallerle çocuklarıyla birlikte uygulayacağı etkinlikler gerçekleştirildi. Yayınlanan videoları toplamda 48 bin 518 okul öncesi çağı çocuk ve ebeveyni tarafından izlenip, uygulandı. Uzaktan eğitim programı, yüz yüze eğitimin başlayacağı eğitim-öğretim dönemine kadar devam edecek.

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