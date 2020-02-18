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    HaberlerEge Haberleri Bucalı öğrenciler parkları tasarladı
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    18.02.2020 - 00:03 |

    Bucalı öğrenciler parkları tasarladı

    Bucalı öğrenciler parkları tasarladı

    Hayata geçireceği projeleri ortak akılla planlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Meşkure Şamlı Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Engelli çocuklar için tasarladıkları park oyuncakları hakkında bilgi veren öğrenciler, çocukların oyun sırasında güvenliğini sağlayacak akıllı park sistemlerini ve engelleri kaldıracak çok sayıda inovatif projeyi Başkan Kılıç’a aktardı. Sunumdan çok etkilendiğini vurgulayan Kılıç, “Sizin toplumun ihtiyaçlarına yönelik duyarlılığınız ve bilimi sentezleyen çalışmalarınızı çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar dinlediğim en güzel sunumlardan biriydi. Harika fikirler geliştirmişsiniz. Buca Belediyesi olarak hâlihazırda bir engelli parkı projemiz var. İlerleyen süreçte bu projeyi sizlerle birlikte yapacağız” dedi.

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