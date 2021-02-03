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    HaberlerEge Haberleri Bucalı üreticinin aracısız pazarı
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    03.02.2021 - 00:04 |

    Bucalı üreticinin aracısız pazarı

    Kırsal kalkınma hedefiyle yerel üreticiyi destekleyen Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’ndeki üretici pazarlarını yeniden hizmete açtı. Vatandaşların organik ve Buca’ya özgü ürünlere uygun fiyata ulaşma fırsatı bulduğu Üretici Köy Pazarı’nda, tarladan sofralara köprü kuruldu.

    Bucalı üreticinin aracısız pazarı

    Aracısız bir şekilde ürünlerini tezgâhlarda sergileyen üreticiler ise pandemi sürecinde nefes alma imkânı buldu. Mevsim sebze ve meyveleri ile konserve mamuller, ev baklavası, köy ekmeği gibi el yapımı ürünler, pazardan vatandaşların mutfağına taşındı.

    İzmirlileri davet ettiler

    Öte yandan pazarda, Buca’nın üretici köylü kadınları da tezgâh başına geçti. Ekonomik özgürlüklerini kazanmak için çalışan Buca’nın üretici kadınları, ev ekonomilerine destek sağladı. Tüm İzmirlileri pazarlara davet etti.

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