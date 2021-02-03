Bucalı üreticinin aracısız pazarı

Aracısız bir şekilde ürünlerini tezgâhlarda sergileyen üreticiler ise pandemi sürecinde nefes alma imkânı buldu. Mevsim sebze ve meyveleri ile konserve mamuller, ev baklavası, köy ekmeği gibi el yapımı ürünler, pazardan vatandaşların mutfağına taşındı.

İzmirlileri davet ettiler

Öte yandan pazarda, Buca’nın üretici köylü kadınları da tezgâh başına geçti. Ekonomik özgürlüklerini kazanmak için çalışan Buca’nın üretici kadınları, ev ekonomilerine destek sağladı. Tüm İzmirlileri pazarlara davet etti.