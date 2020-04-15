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    HaberlerEge Haberleri BUCALILARA 40 BİN FİDE!
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    15.04.2020 - 07:00 |

    BUCALILARA 40 BİN FİDE!

    Buca Belediyesi, 16 dönümlük arazide 40 bin sebze fidesi ekti. Başkan Kılıç yaza kadar ürünlerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını belirtti

    BUCALILARA 40 BİN FİDE!

    Koronavirüs salgını döneminde önem kazanan gıda güvenliği için harekete geçen Buca Belediyesi, zorlu süreçte tarlaları fidelerle doldurdu. Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ilk dikimi yaparak başlattığı proje kapsamında, 16 dönümlük araziye 19 bin sivribiber, 7 bin yemeklik 6 bin salçalık olmak üzere 13 bin adet domates, 7 bin patlıcan ve bin salatalık olmak üzere toplamda 40 bin ürün ekildi. Yaklaşık iki aylık olgunlaşma sürecinin ardından ürünlerin hasadı gerçekleştirilecek.

    İhtiyacı olanlara gidecek

    Tarlada üretilen tüm ürünlerin, ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere Bucalılara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bugün kendimize ait 16 dönümlük arazimizde, mutfaklarımızın en önemli sebzelerinin ekimini gerçekleştirdik. Pandeminin uzama ihtimaline karşı sezona hazırlık yaptık. Ama hepsinden önemlisi inşallah önümüzdeki iki ay içinde bu hastalığı yener, ürünlerimizi keyifli günlerde birlikte yeriz. Hep söylediğimiz gibi bu süreci birlikte aşacağız, birlikte üretip birlikte paylaşacağız” dedi.

     

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