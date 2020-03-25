25.03.2020 - 00:02 |
Bucalının canını hiçe sayamazlar
Buca Belediyesi Zabıtası, vatandaşın koronavirüse karşı en çok kullandığı ürünlerden el dezenfektanı ve yüz maskesinin kaçak üretimine izin vermiyor.
Daha önce mühürlenmesine rağmen piyasadaki boşluktan yararlanan merdiven altı imalathaneye suçüstü yapıldı. Yürütülen çalışma kapsamında kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.
Yüz maskelerinin imalatını yapan merdiven altı diğer bir depoysa, hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce ürüne el konuldu. Cezai işlem başlatıldı.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.