Bucalının canını hiçe sayamazlar

Daha önce mühürlenmesine rağmen piyasadaki boşluktan yararlanan merdiven altı imalathaneye suçüstü yapıldı. Yürütülen çalışma kapsamında kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

Yüz maskelerinin imalatını yapan merdiven altı diğer bir depoysa, hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce ürüne el konuldu. Cezai işlem başlatıldı.