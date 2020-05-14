‘BucamızI sağlık çemberine ALDIK’

Nüfus yoğunluğuna rağmen vaka sayısı ve yayılma hızındaki düşük seviyeyi 60 günü kapsayan etkin çalışmayla koruyan Belediye, gıda desteğinden dezenfeksiyona uzanan ve örnek gösterilen pandemi raporunu açıkladı. Çalışmalarıyla virüsü Buca’dan uzak tutan tüm çalışanlara teşekkür eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Personellerimizle kentimize siper olup Buca’yı sağlık çemberi içine aldık” dedi.



300 bin maske



İlk vakanın görülmesinden önce tedbirleri almaya başlayan Belediye, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçlarla dezenfekte seferberliği başlattı. Çalışmalar kapsamında, 47 mahallede toplam 3.518 Adet Sokak, 53 Adet Cadde 3’er kez dezenfekte edildi. 2 hastane, 6 sağlık ocağı, 409 park ve bahçe, 177 kamu kurumu, 101 okul, 126 eczane, 93 ibadethane, 2 bin 485 bina, 633 iş yeri, 29 taksi durağı, 2 bin 43 araç, cezaevi ve askeri kışla ilaçlandı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Ekibi, her gün 330 çöp konteynerini dezenfekte etti. 1846 işletmeye denetim yapıldı.



Koronavirüs sürecinde canlarını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarına, biyolojik risklere karşı koruma sağlayan bin tulum, maske ve siperlik üretilerek dağıtıldı. Buca Belediyesi semt merkezlerindeki kursiyerler tarafından üretimi gerçekleştirilen toplamda 300 bin adet maske, süreç boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.