21.02.2020 - 00:02 |
Buca’nın filizleri toprakla buluştu
Yeşil ve temiz bir çevre için mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, Tarım Atölyesi ile betonlaşan kentte fırsat bulamayan ilköğretim çocuklarına, ilk kez fide dikme tecrübesi yaşattı.
Atölye kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu, Cengiz Sani İlköğretim Okulu ve Tuğsavul İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmaya başlandı. Okullarda hobi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak lavanta, mercanköşk, çilek, biberiye, zeytin, kekik gibi bitkiler toprakla buluştu. Başkan Erhan Kılıç, “En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.