Buca’nın filizleri toprakla buluştu

Atölye kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu, Cengiz Sani İlköğretim Okulu ve Tuğsavul İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmaya başlandı. Okullarda hobi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak lavanta, mercanköşk, çilek, biberiye, zeytin, kekik gibi bitkiler toprakla buluştu. Başkan Erhan Kılıç, “En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir” dedi.