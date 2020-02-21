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    HaberlerEge Haberleri Buca’nın filizleri toprakla buluştu
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    21.02.2020 - 00:02 |

    Buca’nın filizleri toprakla buluştu

    Yeşil ve temiz bir çevre için mücadelesini sürdüren Buca Belediyesi, Tarım Atölyesi ile betonlaşan kentte fırsat bulamayan ilköğretim çocuklarına, ilk kez fide dikme tecrübesi yaşattı.

    Buca’nın filizleri toprakla buluştu

    Atölye kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu, Cengiz Sani İlköğretim Okulu ve Tuğsavul İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmaya başlandı. Okullarda hobi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak lavanta, mercanköşk, çilek, biberiye, zeytin, kekik gibi bitkiler toprakla buluştu. Başkan Erhan Kılıç, “En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir” dedi.

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