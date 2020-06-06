Buca’nın gençlerine talip çok

Sarı lacivertli takımda forma giyen 20 yaşındaki sol bek Enes Alıç’a Süper Lig ekibi Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki gurbetçi sol kanat Oğuz Aydın’ı ise Azerbaycan Premier Ligi lideri Karabağ’ın istediği belirtildi. Ankaragücü’nün kesenin ağzını açarak Enes transferini bitirmeye yakın olduğu ifade edilirken, Karabağ’ın da Oğuz için önümüzdeki hafta ikinci kez 1928 Bucaspor’un kapısını çalacağı kaydedildi.