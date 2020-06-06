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    06.06.2020 - 00:00 |

    Buca’nın gençlerine talip çok

    Bucaspor altyapısından yetişip henüz bu sezon devre arasında profesyonel olarak 2 resmi maça çıkan 18 yaşındaki forvet Barış Sungur’un transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan TFF 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor, iki genç futbolcusunu daha yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

    Buca’nın gençlerine talip çok

    Sarı lacivertli takımda forma giyen 20 yaşındaki sol bek Enes Alıç’a Süper Lig ekibi Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki gurbetçi sol kanat Oğuz Aydın’ı ise Azerbaycan Premier Ligi lideri Karabağ’ın istediği belirtildi. Ankaragücü’nün kesenin ağzını açarak Enes transferini bitirmeye yakın olduğu ifade edilirken, Karabağ’ın da Oğuz için önümüzdeki hafta ikinci kez 1928 Bucaspor’un kapısını çalacağı kaydedildi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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