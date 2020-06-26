Buca’nın toprağını ranta açmayın

Denetleme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Kılıç, “Hobi bahçesi diye bir uygulama yok. Kesinlikle bunlara prim vermeyin. Çok ağır para cezası ve yıkımla karşı karşıya kalırsınız. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Bucamızda altın değerinde araziler, köyler var. Kesilen her ağaçtan sorumluyuz. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok” dedi.