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    HaberlerEge Haberleri Buca’nın toprağını ranta açmayın
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    26.06.2020 - 00:04 |

    Buca’nın toprağını ranta açmayın

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe köylerinde artan hobi bahçesi ve kaçak yapılara ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bucalıları suça ortak olmama konusunda uyaran Kılıç, köylülerin topraklarını ranta değil tarıma açmalarını istedi.

    Buca’nın toprağını ranta açmayın

    Denetleme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Kılıç, “Hobi bahçesi diye bir uygulama yok. Kesinlikle bunlara prim vermeyin. Çok ağır para cezası ve yıkımla karşı karşıya kalırsınız. Bahçe olarak kullanılırsa tamam ama içine bina yapılması kanunsuz bir durum. Bucamızda altın değerinde araziler, köyler var. Kesilen her ağaçtan sorumluyuz. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa katillerine taviz yok” dedi.

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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