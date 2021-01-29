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    HaberlerEge Haberleri Buca’nın yüzücüleri şampiyonaya hazırlanıyor
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Buca’nın yüzücüleri şampiyonaya hazırlanıyor

    Buca’daki çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için sportif yatırımlara önem veren Buca Belediyesi, pandemi döneminde de lisanslı sporcularının yanında oldu.

    Buca’nın yüzücüleri şampiyonaya hazırlanıyor

    Buca’daki çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için sportif yatırımlara önem veren Buca Belediyesi, pandemi döneminde de lisanslı sporcularının yanında oldu. Koronavirüs tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğu Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda, yalnızca lisanslı yüzücüler idman yaparken, kulvarlar da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Okulların ara tatile girmesiyle beraber, yüzme lisansına sahip küçük sporcular, uzman antrenörleri eşliğinde Türkiye Yüzme Şampiyonası’na hazırlık için çalışmalara hız kattı. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 8-11 yaş grubu B Takımı ve 10-13 yaş grubu A Takımı, yeni başarılar için kolları sıvadı. İki grup halinde antrenmanlarını gerçekleştiren küçük yüzücüler, kelebek, kurbağa, sırt ve serbest stil olmak üzere dört dalda yarışmalara katılarak ilçeyi ulusal yarışmalarda temsil edecek.

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