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    HaberlerEge Haberleri Bucaspor 1928 Elazığ'da
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    09.11.2020 - 00:02 |

    Bucaspor 1928 Elazığ'da

    Bucaspor 1928 Futbol Okulları, yeni yapılanmasında Doğu Anadolu Bölgesi Elazığ’da bölgenin genç, aktif ve başarılı antrenörlerinden Semih Ayaz ile anlaştı.

    Bucaspor 1928 Elazığ'da

    Bucaspor 1928 Futbol Okulları Dış Bölgeler Sorumlusu Emre Demirölmez’in de hazır bulunduğu imza töreninde, Antrenör Semih Ayaz Elazığ Bucaspor 1928 Futbol Okulları Sorumlusu olarak göreve başlamak üzere imzasını attı. Kulüp Başkanı Cihan Aktaş ve Altyapı Sorumlusu Fatih Komili de Dış Bölgeler Sorumlusu Emre Demirölmez’i arayarak aktif çalışmaları için teşekkür ederken, Elazığ İl Sorumlusu Semih Ayaz’a da yeni görevinde başarılar diledi.

     

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