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    16.11.2020 - 00:01 |

    Bucaspor gaz kesti!

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’un 9. haftasında Nevşehir BLD’ye konuk olan Bucaspor 1928, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

    Bucaspor gaz kesti!

    45+1. dakikada ev sahibi ekipten Emre Torun takımını 1-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Tunç Murat Behram sahneye çıktı ve Bucaspor 1928, maçta durumu eşitledi. Her iki takımın da öne geçmek istediği anlarda Nevşehir temsilcisinden Emrah Bedir attığı golle, 72. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Bucaspor 1928, 4 hafta sonra sahadan boynu bükük ayrıldı. Ligdeki ikinci yenilgisini alan sarı lacivertliler, 19 puanda kaldı ve haftayı lider Diyarbekirspor’un ardından ikinci sırada tamamladı.

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