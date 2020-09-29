Bucaspor markasını Anadolu’ya yayıyoruz

‘Daha aktif olacağız’

Bu bölgedeki spor okullarının sayısının hızla artacağını ifade eden Aktaş, yetenekli isimlerin kadroya dahil edileceğini söyledi. Aktaş ayrıca Bucaspor’un daha fazla yetiştiren bir kulüp olacağını dile getirdi. Bucaspor spor okullarının ülke futboluna kazandırdığı futbolculara dikkat çeken Aktaş, “Spor okullarımız bizim için değerli. Bu okullarımızın sayısını artırarak daha aktif hale getireceğiz. Şu an halihazırda kadromuzda bulunan oyuncularımızın yüzde 50’si spor okulu patentli. İlk 11’imizde de birçok oyuncumuz altyapımızdan yetişti. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki spor okulu sayımızı çoğaltarak genç yeteneklerimizi kadromuza dahil etmek istiyoruz. Anadolu’nun cevherlerine şans kapısı olacağız” şeklinde konuştu.