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    HaberlerEge Haberleri Bucaspor’da vedalar sürüyor
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    25.08.2020 - 07:00 |

    Bucaspor’da vedalar sürüyor

    TFF 3. Lig’de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor’da yaprak dökümü devam ediyor.

    Bucaspor’da vedalar sürüyor

    TFF 3. Lig’de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen 1928 Bucaspor’da yaprak dökümü devam ediyor. Genç golcüsü Barış Sungur’u Fenerbahçe’ye satan sarı lacivertlilerde Yunus Emre Kar, Mustafa Şen, Bertuğ Başdemir, Uğur Ayhan, Asil Kaan Güler ve Ferhat Çoban’la yollar ayrıldı. Toplam 7 futbolcuyla yollarını ayıran İzmir ekibi henüz dış transferde takviye yapmadı. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri’nde sürdürüyor.

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