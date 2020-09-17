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    HaberlerEge Haberleri Bucaspor’dan Emre’ye veda
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    17.09.2020 - 00:00 |

    Bucaspor’dan Emre’ye veda

    Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 1928 Bucaspor’da Emre Baysal takımdan ayrıldı.

    Bucaspor’dan Emre’ye veda

    Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Emre Baysal, bonservisi ile Erbaaspor’a transfer olmuştur. Kulübümüze olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Geçen sezonun devre arasında Erzinspor’dan sarı lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sadece 1 maçta forma giyebildi.

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