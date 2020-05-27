BUCA’YA YARDIM YAĞDI

Buca kaymakamlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında binlerce vatandaşa ulaştı. Vefa Sosyal Destek Grubu bugüne kadar 24 bin 258 talebi karşıladı. 27 bin 241 aileye biner lira pandemi yardımı ulaştırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Buca İlçesinde nakdi yardımları 27 milyon 241 bin lira oldu. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da 1 milyon 381 bin 990 lira destek sağlandı. Kaymakam Faik Arıcan, Bucalıların sıkıntı yaşamaması için 24 saat görev başında olduklarını söyledi.