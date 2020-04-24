24.04.2020 - 00:04 |
Budak: Yeniden dirilişin sembolü
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
23 Nisan’ın ulusun yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirten Budak, “Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan’ı çocuklarımıza bayram ilan ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve cumhuriyetimizin değerlerini onlara emanet etmiştir. Sizlere armağan edilen bu güne, kültürel mirasımıza, cumhuriyetimizin ve milletimizin değerlerine her koşulda sahip çıkacağınıza, aklın ve bilimin gösterdiği yolda büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.