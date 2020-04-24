Budak: Yeniden dirilişin sembolü

23 Nisan’ın ulusun yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirten Budak, “Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan’ı çocuklarımıza bayram ilan ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve cumhuriyetimizin değerlerini onlara emanet etmiştir. Sizlere armağan edilen bu güne, kültürel mirasımıza, cumhuriyetimizin ve milletimizin değerlerine her koşulda sahip çıkacağınıza, aklın ve bilimin gösterdiği yolda büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.